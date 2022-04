Inauguration du chemin-frise géologique Vendenesse-lès-Charolles, 7 mai 2022, Vendenesse-lès-Charolles.

Inauguration du chemin-frise géologique Les fours à chaux Collanges Vendenesse-lès-Charolles

2022-05-07 – 2022-05-07 Les fours à chaux Collanges

Vendenesse-lès-Charolles Saône-et-Loire Vendenesse-lès-Charolles

De 10h à 12h, les visiteurs sont accompagnés par petits groupes sur le chemin-frise. A 12h, paroles aux officiels puis buffet "tartines et gobelets". De 15h à 17h, animations enfants "La chasse aux dinosaures" et goûter. A 18h, conférence de M.Pierre Deslorieux, historien de la famille Mangini, sur la Ligne d'intérêt local Paray-Mâcon et les témoignages des descendants des riverains de la Ligne.

