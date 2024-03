INAUGURATION DU CHANTIER DU SIÈCLE À LA CATHÉDRALE SAINT-FULCRAN Lodève, samedi 20 avril 2024.

INAUGURATION DU CHANTIER DU SIÈCLE À LA CATHÉDRALE SAINT-FULCRAN Lodève Hérault

Après un an et demi de travaux, célébrons ensemble la restauration du clocher de la cathédrale Saint-Fulcran. Un week-end de fête pour les lodévoises et lodévois qui découvriront en avant-première le travail d’orfèvre des artisans du chantier.

Après un an et demi de travaux, célébrons ensemble la restauration du clocher de la cathédrale Saint-Fulcran. Un week-end de fête pour les lodévoises et lodévois qui découvriront en avant-première le travail d’orfèvre des artisans du chantier. L’inauguration se déroulera le samedi 20 avril de 11h à 18h autour de la cathédrale.

AU PROGRAMME

11:00 ACCUEIL Place Francis Morand

11:10 BENEDICTION du clocher par l’archevêque de Montpellier Mgr Turini

11:20 CEREMONIE D’INAUGUATION AERIENNE avec l’association Parci-Parla

11:40 DISCOURS

12:30 APERITIF Salle Marie-Christine Bousquet, accompagné par la fanfare le Réveil Lodévois

14:00 PROJECTION DU FILM « Le chantier du siècle » au cinéma Luteva (sur réservation au cinéma)

15:30 OUVERTURE DE L’EXPOSITION « Le vent soulève les poussières » au Cellier des Chanoines par la photographe Delphine Jospeh

17:00 CONFERENCE Salle Marie-Christine Bousquet, par l’archéologue Mathilde Gardeux .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-20 10:00:00

fin : 2024-04-20 18:00:00

Place Capitaine Francis Morand

Lodève 34700 Hérault Occitanie tourisme@lodevoisetlarzac.fr

L’événement INAUGURATION DU CHANTIER DU SIÈCLE À LA CATHÉDRALE SAINT-FULCRAN Lodève a été mis à jour le 2024-03-22 par OT LODEVOIS ET LARZAC