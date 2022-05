Inauguration du Champ Prieur et hommage à Joséphine Baker centre culturel Semoy Catégories d’évènement: Loiret

Suite à la concertation avec les habitants, les rues de l’ÉcoQuartier du Champ Prieur ont été nommées du nom de femmes engagées : Lucie Aubrac, Joséphine Baker, Gisèle Halimi, Olympe de Gouges, Rosa Parks et Simone Veil. Le 10 mai aura lieu l’inauguration officielle de cet ÉcoQuartier et un hommage particulier sera rendu à Joséphine Baker, avec le dévoilement d’un premier panneau à son effigie créé par l’artiste Sophie Degano (chaque rue aura également un panneau à l’effigie de la femme dont elle porte le nom) et la présence de son fils, Brian Bouillon-Baker qui viendra également dédicacer son livre, Joséphine Baker, l’universelle. **Au programme de la soirée :** **18 h** : Inauguration en musique de l’ÉcoQuartier et dévoilement du panneau Joséphine Baker. **19 h 30** : Séance de dédicace par Brian Bouillon-Baker de son livre, Joséphine Baker, l’universelle. Un cocktail ouvert à tous sera servi lors de ce moment. **21 h** : Projection du documentaire de Laurent Kupferman, Joséphine, un destin français.

