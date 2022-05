Inauguration du Cairn du vivant Saint Sauveur en Puisaye Saint-Sauveur-en-Puisaye Catégories d’évènement: Saint-Sauveur-en-Puisaye

Yonne

Inauguration du Cairn du vivant Saint Sauveur en Puisaye, 30 septembre 2022, Saint-Sauveur-en-Puisaye. Inauguration du Cairn du vivant

Saint Sauveur en Puisaye, le vendredi 30 septembre à 10:00

Dans le cadre du festival des solutions écologiques 2022, nous inaugurerons le cairn du vivant à Saint Sauveur. Ce monument, co-construit, permettra d’honorer les espèces et écosystèmes disparus. Plus d’informations sur ce projet : [https://www.lestransitions.org/cairnduvivant](https://www.lestransitions.org/cairnduvivant)

Entrée libre

Organisé par Transitions Saint Sauveur en Puisaye Saint Sauveur en Puisaye Saint-Sauveur-en-Puisaye Yonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-09-30T10:00:00 2022-09-30T17:00:00

