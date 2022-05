Inauguration du Café Librairie Saint-Aubin-de-Lanquais Saint-Aubin-de-Lanquais Catégories d’évènement: Dordogne

L'association Les Amis de la Brouette vous invite à l'inauguration de son Café Librairie à l'ancienne école du village. Un verre de l'amitié, des animations vous seront proposées tout au long de la journée pour petits et grands. Restauration sur place avec les pizzas de la Brouette concoctées par Jonathan.

