Inauguration du bar associatif | Derinëgolem Le Kiwi (ex-Centre culturel), 18 novembre 2021, Ramonville-Saint-Agne.

Inauguration du bar associatif | Derinëgolem

Le Kiwi (ex-Centre culturel), le jeudi 18 novembre à 18:00

Derinëgolem est une invitation au voyage entre l’Orient et l’Occident, entre l’Europe de l’Est et l’Europe de l’Ouest. Littéralement, « Derinëgolem » signifie « jusqu’à Golem », ville côtière des rives de l’Adriatique. Derinëgolem parle de fête, du aheng albanais, et vous invite à danser jusqu’à la transe pour inaugurer ce nouveau bistrot associatif… **Envie de participer ?** Le bistrot associatif sera ouvert chaque jeudi, il ne tient qu’à vous pour qu’il ouvre plus souvent ! Si vous avez une proposition, une âme de cafetier ou que vous aimez simplement accueillir et rencontrer de nouvelles personnes, participez avec nous à la mise en place de ce bistrot ! Toutes les propositions sont les bienvenues. **Le programme sera à retrouver chaque mois sur notre site et à l’accueil du Kiwi.**

Gratuit

Transe albanaise

Le Kiwi (ex-Centre culturel) Place Jean-Jaurès 31520 Ramonville Ramonville-Saint-Agne Haute-Garonne



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-18T18:00:00 2021-11-18T23:59:00