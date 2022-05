Inauguration des tables d’échecs au Parc Vallat Lambesc, 11 juin 2022, Lambesc.

Inauguration des tables d’échecs au Parc Vallat Parc du Vallat Avenue Frédéric Mistral Lambesc

2022-06-11 – 2022-06-11 Parc du Vallat Avenue Frédéric Mistral

Lambesc Bouches-du-Rhône

Au programme : Blitz (parties éclairs), concours de résolution de problème, tables et échiquiers en libre accès et d’autres surprises.

Goûter et remise des prix en fin de journée.

Pensez à apporter vos pièces !

Des tables d’échecs ont pris place en plein air, dans le cadre verdoyant du Parc du Vallat ! Leur inauguration sera l’occasion d’une journée festive et ludique pour petits et grands.

mediatheque@lambesc.fr +33 4 42 17 00 63 https://www.lambesc.fr/mes-sorties/agenda/pre-reservations-en-ligne/pre-reservation-en-ligne-mediatheque/

