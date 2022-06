Inauguration des Marais de la Biette Gauchy, 2 juillet 2022, Gauchy.

Inauguration des Marais de la Biette

Gauchy Aisne SIM Aisne/Oise/Somme HDF – OT du Saint-Quentinois

2022-07-02 11:00:00 – 2022-07-02

Gauchy

Aisne

Gauchy

En attendant son ouverture le 3 septembre, Gauchy vous invite à le découvrir le samedi 2 juillet à partir de 11h.

Un beau programme est prévu :

Visite guidée et contée,

Rétrospective et exposition,

Structure gonflable, jeux picards, sculpture sur bois,

Atelier maraîchage et nature,

Concert par Sax’Aisne,

De nombreux animaux et une calèche pour se balader !

En attendant son ouverture le 3 septembre, Gauchy vous invite à le découvrir le samedi 2 juillet à partir de 11h.

Un beau programme est prévu :

Visite guidée et contée,

Rétrospective et exposition,

Structure gonflable, jeux picards, sculpture sur bois,

Atelier maraîchage et nature,

Concert par Sax’Aisne,

De nombreux animaux et une calèche pour se balader !

+33 3 23 08 72 72

En attendant son ouverture le 3 septembre, Gauchy vous invite à le découvrir le samedi 2 juillet à partir de 11h.

Un beau programme est prévu :

Visite guidée et contée,

Rétrospective et exposition,

Structure gonflable, jeux picards, sculpture sur bois,

Atelier maraîchage et nature,

Concert par Sax’Aisne,

De nombreux animaux et une calèche pour se balader !

gauchy

Gauchy

dernière mise à jour : 2022-06-28 par SIM Aisne/Oise/Somme HDF – OT du Saint-Quentinois