Inauguration des illuminations de Noël Dinan Dinan Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

Dinan

Inauguration des illuminations de Noël Dinan, 2 décembre 2022, Dinan. Inauguration des illuminations de Noël

Place Duclos Dinan Côtes-d’Armor

2022-12-02 – 2022-12-02 Dinan

Côtes-d’Armor Dinan Inauguration des illuminations de Noël devant la boîte aux lettres du Père Noël près de la Mairie. mairie@dinan.fr +33 2 96 39 22 43 http://www.dinan.fr/ Dinan

dernière mise à jour : 2022-11-22 par

Détails Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor, Dinan Autres Lieu Dinan Adresse Place Duclos Dinan Côtes-d'Armor Ville Dinan lieuville Dinan Departement Côtes-d'Armor

Dinan Dinan Côtes-d'Armor https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/dinan/

Inauguration des illuminations de Noël Dinan 2022-12-02 was last modified: by Inauguration des illuminations de Noël Dinan Dinan 2 décembre 2022 Ctes-d'Armor dinan Place Duclos Dinan Côtes-d'Armor

Dinan Côtes-d'Armor