Ça y est, on peut enfin le dire : **OUVERTURE DES HALLES DE LA MAILLERIE LE 26 NOVEMBRE !** Installées dans le nouveau quartier de La Maillerie, les halles sortent de terre pour devenir le **lieu emblématique de l’art de vivre du Nord**. Un endroit convivial pour faire son marché de produits frais, mais pas que ! Les halles seront aussi un lieu de vie propice à la dégustation : tables communes, manges-debout, tonneaux, comptoirs pour être au plus près des commerçants… pour permettre à tous les épicuriens de se régaler avec les meilleurs produits locaux, boire un café, à 2, à 3 ou plus. Et pour célébrer son ouverture, 3 jours de festivité à sauce Biltoki attendent les Lillois du vendredi 26 au dimanche 28 novembre. ? Tic tac tic tac, le programme en détails arrive bientôt. Le mot de la faim : Bienvenue chez vous ❤ _Alors, prêt à pousser les portes des Halles de la Maillerie ?_ **Nos pépites gastronomiques :** LA CRIÉE DE BOULOGNE-SUR-MER – Poissonnerie, écaillerie, traiteur de la mer LES VIANDES DU CHÂTEAUNEUF -Boucherie locale ROULE MA POULE – Rôtisserie HALLES MODERNES – Boucherie / traiteur TOUS À PLUMES – Volailler / traiteur LE TEMPS DES FROMAGES – Artisan fromager FÉDÉRATION FRANÇAISE DE L’APÉRITIF – Epicerie apéritive FROMAGES PHILIPPE OLIVIER – Fromager affineur LES FRUITS DE LA TERRE – Primeur BALME – Traiteur et épicerie truffée CAFÉ BILTOKI – La place des Bons Vivants MARCO – Pizza et traiteur italien STEVEN RAMON – Cuisine du Marché TTIAP – Basque Pop Food TATARTE – Tarterie VINIMARCHÉ – Caviste NALGON – Traiteur Mexicain THAIGER – Traiteur Thaï CERISE & CHOCOLAT – Pâtisserie _INFOS IMPORTANTES_ 64 allée des Mannequins 59650 Villeneuve d’Ascq **@hallesdelamaillerie** **@hallesbiltoki**

