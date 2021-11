Bellême Bellême Bellême, Orne Inauguration des festivités de Noël Bellême Bellême Catégories d’évènement: Bellême

Orne

Inauguration des festivités de Noël Bellême, 3 décembre 2021, Bellême. Inauguration des festivités de Noël Bellême

2021-12-03 19:00:00 – 2021-12-03

Bellême Orne Découverte des rues illuminées, départ place de la République pour un tour de ville.

Spectacle de cracheurs de feu

Vin chaud et chouquettes Masque obligatoire Découverte des rues illuminées, départ place de la République pour un tour de ville.

Spectacle de cracheurs de feu

Vin chaud et chouquettes Masque obligatoire +33 2 33 85 31 00 Découverte des rues illuminées, départ place de la République pour un tour de ville.

Spectacle de cracheurs de feu

Vin chaud et chouquettes Masque obligatoire Bellême

dernière mise à jour : 2021-11-23 par

Détails Catégories d’évènement: Bellême, Orne Autres Lieu Bellême Adresse Ville Bellême lieuville Bellême