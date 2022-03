Inauguration des expositions « Photographies des Mondes ouvriers » et « Michel Ragon, Un autodidacte toujours sur la brèche » Musée de l’Histoire vivante Montreuil Catégories d’évènement: Montreuil

Inauguration des expositions « Photographies des Mondes ouvriers » et « Michel Ragon, Un autodidacte toujours sur la brèche »

Musée de l'Histoire vivante, le samedi 14 mai à 17:00

Inauguration des expositions _Visages des Mondes ouvriers_ et _Michel Ragon,Un autodidacte toujours sur la brèche_ —————————————————————————————————————— La Nuit européenne des Musées sera l’occasion d’inaugurer deux expositions. L’une réunit trois photographes contemporains (Lily Franey, Jean-François Graugnard et Ge rard Mazet) qui présenteront leur travail. Sarah Al-Matary et Françoise Ragon nous feront découvrir l’autre exposition consacrée à Michel Ragon (1924-2020). Ce dernier, saluant l’ouverture en Vendée d’un collège portant son nom en 2017, se disait fier de pénétrer symboliquement dans un établissement secondaire, « avec 80 ans de retard ». Touche-à-tout passé par maints petits boulots, romancier, critique d’art, passionné d’urbanisme et de littérature, Michel Ragon a bâti une œuvre éclectique traversée par la question sociale. ### Au programme à partir de 17h : • Rencontre avec les photographes • Visite guidée de l’exposition Michel Ragon par Sarah Al-Matary (Maitresse de conférences en littérature française) et Françoise Ragon • Apéritif • Diffusion du film documentaire de Jean-François Giré, Michel Ragon, itinéraire d’un autodidacte (La Compagnie des Indes production) • Discussion « À la rencontre de Michel Ragon » par Thierry Maricourt (écrivain) et Thierry Verdun (bibliographe). • Un espace librairie sera proposé au public

Entrée libre

Musée de l'Histoire vivante 31 Boulevard Théophile Sueur 93100 Montreuil Montreuil Seine-Saint-Denis

2022-05-14T17:00:00 2022-05-14T21:00:00

