Place Beaulieu, le samedi 18 septembre à 12:00

La commune de La Ville du Bois inaugura l’installation de ses trois premières boites à livres en accès libre et gratuit : place de la Mairie, place Beaulieu et à l’école des Renondaines. Une boite à livres est une petite bibliothèque de rue où chacun peut déposer et emprunter des livres gratuitement, sans inscription, sans contrainte horaire, privilégiant l’accès à la culture. L’objectif est de donner une seconde vie aux livres que vous avez lus et de les partager en toute liberté, à ce titre les boites à livres sont une alternative écologique à la destruction du papier. C’est aussi un projet solidaire qui favorise le lien social, encourage une économie de partage et du don tout en valorisant l’investissement et l’appropriation de l’espace public par les habitants. Lieu de rencontres et d’échanges, cet espace public développe une dynamique de participation citoyenne tout en valorisant le cadre de vie. Les Boites à Livres urbisylvaines sont réalisées à partir de réfrigérateurs recyclés et par des jeunes de l’association AAPISE.

La Ville-du-Bois



