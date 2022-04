Inauguration : Découverte de l’espace “Le temps des carrelets” Pauillac, 22 mai 2022, Pauillac.

Inauguration : Découverte de l’espace “Le temps des carrelets” Quais Quai Albert de Pichon Pauillac

2022-05-22 11:00:00 – 2022-05-22 Quais Quai Albert de Pichon

Pauillac Gironde

EUR 0 Inauguration par Monsieur le Maire de Pauillac et le Président des Cabaniers du Médoc, de l’espace “le temps des carrelets”.

Sur le sentier de randonnée qui longe l’estuaire à Pauillac, la Maison du Tourisme et du Vin en collaboration avec l’Association des Cabaniers du Médoc propose un espace de découverte du

«monde des carrelets», constitué de panneaux d’information et d’une maquette en extérieur,

Un « apéro-crevettes » offert les Cabaniers et la MTV clôturera cette inauguration.

À noter que l’Association des Cabaniers du Médoc sera

présente toute la journée sur la foire de l’environnement avec son emblématique carrelet transportable.

