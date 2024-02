Inauguration de Zamaia Zamaia Idaux-Mendy, jeudi 7 mars 2024.

Inauguration de Zamaia Zamaia Idaux-Mendy Pyrénées-Atlantiques

Le moment tant attendu est enfin arrivé nous vous invitons à l’inauguration de la salle Zamaia qui vient tout juste d’ouvrir ses portes.

Durant toute la journée et au moment qui vous conviendra, nous vous ferons visiter ce lieu que nous avons souhaité convivial.

Nous partagerons des planches de charcuterie et de fromages pour déjeuner et en fin de journée. EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-07 09:00:00

fin : 2024-03-07

Zamaia 69 chemin Segabidea

Idaux-Mendy 64130 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine

