Félines-sur-Rimandoule Félines-sur-Rimandoule Drôme, Félines-sur-Rimandoule Inauguration de Sillon Félines-sur-Rimandoule Félines-sur-Rimandoule Catégories d’évènement: Drôme

Félines-sur-Rimandoule

Inauguration de Sillon Félines-sur-Rimandoule, 8 octobre 2021, Félines-sur-Rimandoule. Inauguration de Sillon 2021-10-08 – 2021-10-08

Félines-sur-Rimandoule Drôme Inauguration au lieu zéro en présence des artistes, associations et partenaires. Marché de producteur, dégustation de produits locaux, petite restauration, instant musical. dernière mise à jour : 2021-09-29 par

Détails Catégories d’évènement: Drôme, Félines-sur-Rimandoule Autres Lieu Félines-sur-Rimandoule Adresse Ville Félines-sur-Rimandoule