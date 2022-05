Inauguration de Polaris – Centre d’Art Istres Istres Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Istres

Inauguration de Polaris – Centre d’Art Istres, 11 juin 2022, Istres. Inauguration de Polaris – Centre d’Art Place Patricia Tranchand Centre d’Art Contemporain Istres

2022-06-11 – 2022-06-11 Place Patricia Tranchand Centre d’Art Contemporain

Istres Bouches-du-Rhône Déambulation avec la compagnie Rio, ateliers de pratiques artistiques, spectacle de danse avec la compagnie Théron … Le nouveau centre d’art à Istres ouvre ses portes

A partir de 10h30 venez découvrir ce nouveau établissement culturel métropolitain et l’exposition de Maurizio SAVINI “Shake Your Foundations” centredart.istresouestprovence@ampmetropole.fr +33 4 42 55 17 10 Déambulation avec la compagnie Rio, ateliers de pratiques artistiques, spectacle de danse avec la compagnie Théron … Place Patricia Tranchand Centre d’Art Contemporain Istres

dernière mise à jour : 2022-05-09 par

Détails Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône, Istres Autres Lieu Istres Adresse Place Patricia Tranchand Centre d'Art Contemporain Ville Istres lieuville Place Patricia Tranchand Centre d'Art Contemporain Istres Departement Bouches-du-Rhône

Istres Istres Bouches-du-Rhône https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/istres/

Inauguration de Polaris – Centre d’Art Istres 2022-06-11 was last modified: by Inauguration de Polaris – Centre d’Art Istres Istres 11 juin 2022 Bouches-du-Rhône Istres

Istres Bouches-du-Rhône