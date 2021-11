Inauguration de l’Ostal del Pintre Geaune, 27 novembre 2021, Geaune.

Inauguration de l’Ostal del Pintre L’Ostal del Pintre 26 place de l’Hôtel de Ville Geaune

2021-11-27 10:00:00 – 2021-11-27 21:00:00 L’Ostal del Pintre 26 place de l’Hôtel de Ville

Geaune Landes

Inauguration anniversaire de la boutique non-stop jusqu’à 21h . Vous y trouverez : peintures sur tous supports, bijoux, couteaux, fauteuil tapissier, sacs et pochettes, confection, céramique, porcelaine, coussins, objets en laine cardée, sculptures issues de recyclage, ferronnerie, bois flotté, luminaires en pierre, meubles peints.

Nombreuses remises sur achats et commandes ! Bonnes idées cadeaux. Venez nombreux nous vous attendrons et serons heureux et heureuses de vous présenter nos nouveautés.

Inauguration anniversaire de la boutique jusqu »à 21 h : peintures sur tous supports, bijoux, couteaux, fauteuil tapissier, sacs et pochettes, confection, céramique, porcelaine, coussins, objets en laine cardée, sculptures issues de recyclage, ferronnerie, bois flotté, luminaires en pierre…

+33 6 84 14 90 30

Inauguration anniversaire de la boutique non-stop jusqu’à 21h . Vous y trouverez : peintures sur tous supports, bijoux, couteaux, fauteuil tapissier, sacs et pochettes, confection, céramique, porcelaine, coussins, objets en laine cardée, sculptures issues de recyclage, ferronnerie, bois flotté, luminaires en pierre, meubles peints.

Nombreuses remises sur achats et commandes ! Bonnes idées cadeaux. Venez nombreux nous vous attendrons et serons heureux et heureuses de vous présenter nos nouveautés.

L’Ostal del Pintre

L’Ostal del Pintre 26 place de l’Hôtel de Ville Geaune

dernière mise à jour : 2021-11-23 par