Mitry-Mory Église Notre Dame des saints Anges Mitry-Mory, Seine-Saint-Denis Inauguration de l’orgue rénové Mitry-le Neuf Église Notre Dame des saints Anges Mitry-Mory Catégories d’évènement: Mitry-Mory

Seine-Saint-Denis

Inauguration de l’orgue rénové Mitry-le Neuf Église Notre Dame des saints Anges, 14 novembre 2021, Mitry-Mory. Inauguration de l’orgue rénové Mitry-le Neuf

Église Notre Dame des saints Anges, le dimanche 14 novembre à 16:00

L’AROEHM propose, à l’occasion de l’inauguration de son orgue rénové, un concert Le 14 novembre 2021 à 16 h. Église Notre Dame des saints Anges, 10, avenue Buffon à Mitry-Mory Il sera donné par : – Marion Vergez-Pascal, mezzo-soprano. – Alejandro Sandler, trompette baroque. – Domenico Severin, orgue. PROGRAMME Haendel, Bach, Scarlatti, Vivaldi. Entrée libre, pass sanitaire. Église chauffée.

Entrée libre, pass sanitaire; église chauffée

Concert. Église Notre Dame des saints Anges, Mitry-Mory – Marion Vergez-Pascal, mezzo-soprano. – Alejandro Sandler, trompette baroque. – Domenico Severin, orgue. Haendel, Bach, Scarlatti, Vivaldi. Église Notre Dame des saints Anges 10, avenue Buffon, Mitry-Mory Mitry-Mory Seine-Saint-Denis

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-14T16:00:00 2021-11-14T17:30:00

Détails Catégories d’évènement: Mitry-Mory, Seine-Saint-Denis Autres Lieu Église Notre Dame des saints Anges Adresse 10, avenue Buffon, Mitry-Mory Ville Mitry-Mory lieuville Église Notre Dame des saints Anges Mitry-Mory