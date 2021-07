Carmaux Carmaux Carmaux, Tarn Inauguration de l’orgue de St Privat restauré Carmaux Carmaux Catégories d’évènement: Carmaux

Tarn

Inauguration de l’orgue de St Privat restauré Carmaux, 3 juillet 2021-3 juillet 2021, Carmaux. Inauguration de l’orgue de St Privat restauré 2021-07-03 18:00:00 – 2021-07-03 19:00:00 Place de la Libération Eglise saint Privat,

Carmaux Tarn La restauration de l’orgue souhaitée par la municipalité et qui a duré une année, se termine. Le temps est venu d’inaugurer cet instrument patrimonial qui a retrouvé ses qualités, dignes de son constructeur, la Maison Puget de Toulouse. +33 6 88 76 19 76 dernière mise à jour : 2021-05-20 par

