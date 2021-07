Saint-Lunaire Saint-Lunaire Ille-et-Vilaine, Saint-Lunaire Inauguration de l’orgue de Saint Lunaire Saint-Lunaire Saint-Lunaire Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Inauguration de l'orgue de Saint Lunaire 2021-07-18

Saint-Lunaire Ille-et-Vilaine Concert d’inauguration de l’orgue de l’église de Saint-Lunaire. Programme :

Damien Simon, organiste titulaire du grand orgue de la cathédrale de Strasbourg Georg-Friedrich Haendel: Alleluia du Messie

Jean-Sébastien Bach: Aria de la suite en ré César Franck: Choral n°3

Camille Saint-Saens: Le Cygne ( transcr. Guilmant)

Franz Liszt: Prélude et fugue sur B.A.C.H. Charles-Marie. Widor: Allegro Vivace, Adagio, Toccata de la Symphonie n°5 Avec le respect des conditions sanitaires en vigueur, libre participation. Vente d’une plaquette souvenir sur l’orgue. Dimanche 18 juillet 2021 – 20h30 – Église de Saint Lunaire contact@orguesrivegauche.com https://www.orguesrivegauche.com/ Concert d’inauguration de l’orgue de l’église de Saint-Lunaire. Programme :

