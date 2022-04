Inauguration de l’orgue de Lannilis Lannilis Lannilis Catégories d’évènement: Finistère

Lannilis

Inauguration de l’orgue de Lannilis Lannilis, 1 mai 2022, Lannilis. Inauguration de l’orgue de Lannilis Lannilis

2022-05-01 – 2022-05-01

Lannilis Finistère Lannilis Inauguration et bénédiction de l’orgue au cours d’une messe solennelle, en présence des autorités civiles et entreprises , suivie d’une rencontre amicale ouvert a tous . patrimoine.lannilis@gmail.com http://sauvegarde-du-patrimoine-de-lannilis.e-monsite.com/ Inauguration et bénédiction de l’orgue au cours d’une messe solennelle, en présence des autorités civiles et entreprises , suivie d’une rencontre amicale ouvert a tous . Lannilis

dernière mise à jour : 2022-03-03 par OT PAYS DES ABERS

Détails Catégories d’évènement: Finistère, Lannilis Autres Lieu Lannilis Adresse Ville Lannilis lieuville Lannilis Departement Finistère

Lannilis Lannilis Finistère https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/lannilis/

Inauguration de l’orgue de Lannilis Lannilis 2022-05-01 was last modified: by Inauguration de l’orgue de Lannilis Lannilis Lannilis 1 mai 2022 finistère Lannilis

Lannilis Finistère