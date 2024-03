Inauguration de l’œuvre « Myosotis » de l’artiste Myriam Roux Musée du Textile et de la Mode de Cholet Cholet, samedi 1 juin 2024.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-06-01T16:00:00+02:00 – 2024-06-01T17:00:00+02:00

Fin : 2024-06-01T16:00:00+02:00 – 2024-06-01T17:00:00+02:00

À l’occasion de cet événement national, le Musée du Textile et de la Mode met en avant Myriam Roux, artiste en vannerie, avec l’inauguration de son œuvre Myosotis.

Cette création végétale est née du projet Jumelage lancé depuis 2021 avec le quartier Colline-Villeneuve de Cholet.

Myosotis sera installé tout l’été dans le jardin du musée.

Musée du Textile et de la Mode de Cholet Rue du Docteur Roux, 49300 CHOLET Cholet 49300 Cholet Maine-et-Loire Pays de la Loire Le jardin du Musée du Textile et de la Mode est un jardin de plantes à fibres et tinctoriales. Parking sur place, ligne de bus de ville 4

©MyriamRoux