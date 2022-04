Inauguration de l’installation artistique Habitat(s) de Laurent Cerciat – Printemps des Parenthèses Parenthèse “L’art dans la ville” Saint-Louis-de-Montferrand Catégories d’évènement: Gironde

Saint-Louis-de-Montferrand

Inauguration de l’installation artistique Habitat(s) de Laurent Cerciat – Printemps des Parenthèses Parenthèse “L’art dans la ville”, 14 mai 2022, Saint-Louis-de-Montferrand. Inauguration de l’installation artistique Habitat(s) de Laurent Cerciat – Printemps des Parenthèses

Parenthèse “L’art dans la ville”, le samedi 14 mai à 14:00

Rejoignez les bords de Garonne à Saint-Louis-de-Montferrand pour découvrir une nouvelle oeuvre du programme _L’art dans la ville._ L’intervention artistique de Laurent Cerciat (associé à Laure Carrier, Denis Cointe, Didier Destabeaux) s’intitule _Habitat(s)_ et s’intéresse à la cohabitation entre les espèces. Au programme de cette après-midi artistique et festive : déambulations, rencontre avec les artistes, dégustations de plantes sauvages avec Laurence Dessimoulie, performance poétique sifflée d’Agnès Aubague et exposition photographique retraçant les deux premières années d’expérimentation artistique sur la parcelle. Ce temps inaugural a lieu dans le cadre de l’évènement _Printemps des Parenthèses_, en collaboration entre [_L’art dans la ville_](https://www.bordeaux-metropole.fr/Sortir-decouvrir/L-art-dans-la-ville) – Programme d’art public de Bordeaux Métropole et Ville de Saint-Louis-de-Montferrand. Un programme de rendez-vous accompagne l’oeuvre de Laurent Cerciat intitulée _Habitat(s)_. Plus d’infos : [[bordeaux-metropole.fr/habitats-cerciat](bordeaux-metropole.fr/habitats-cerciat)](bordeaux-metropole.fr/habitats-cerciat) _Une navette est mise en place pour rejoindre le lieu de l’inauguration :_ **_inscription obligatoire_** _pour bénéficier de ce moyen de transport sur_ [_[https://my.weezevent.com/inauguration-habitats-lcerciat-transport-bordeauxst-louis-de-montferrand](https://my.weezevent.com/inauguration-habitats-lcerciat-transport-bordeauxst-louis-de-montferrand)_](https://my.weezevent.com/inauguration-habitats-lcerciat-transport-bordeauxst-louis-de-montferrand) _Site en accès libre / bus 90, 91, 96 arrêt Le Bousquet / stationnements près de la mairie de Saint-Louis-de-Montferrand._

Entrée libre

Découverte festive de l’intervention artistique de Laurent Cerciat (associé à Laure Carrier, Denis Cointe, Didier Destabeaux) Parenthèse “L’art dans la ville” 143-145 Avenue de la Garonne; 33 440 Saint-Louis-de-Montferrand Saint-Louis-de-Montferrand Gironde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-14T14:00:00 2022-05-14T17:00:00

Détails Catégories d’évènement: Gironde, Saint-Louis-de-Montferrand Autres Lieu Parenthèse "L'art dans la ville" Adresse 143-145 Avenue de la Garonne; 33 440 Saint-Louis-de-Montferrand Ville Saint-Louis-de-Montferrand lieuville Parenthèse "L'art dans la ville" Saint-Louis-de-Montferrand Departement Gironde

Parenthèse "L'art dans la ville" Saint-Louis-de-Montferrand Gironde https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-louis-de-montferrand/

Inauguration de l’installation artistique Habitat(s) de Laurent Cerciat – Printemps des Parenthèses Parenthèse “L’art dans la ville” 2022-05-14 was last modified: by Inauguration de l’installation artistique Habitat(s) de Laurent Cerciat – Printemps des Parenthèses Parenthèse “L’art dans la ville” Parenthèse "L'art dans la ville" 14 mai 2022 Parenthèse "L'art dans la ville" Saint-Louis-de-Montferrand SAINT-LOUIS-DE-MONTFERRAND

Saint-Louis-de-Montferrand Gironde