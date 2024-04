Inauguration de l´exposition « TORSO RELOADED II » de Nadine Dinter Bisous Arles, mardi 2 juillet 2024.

Inauguration de l´exposition « TORSO RELOADED II » de Nadine Dinter Bisous Arles Bouches-du-Rhône

Le 2 juillet 2024, la photographe berlinoise Nadine Dinter inaugurera sa dernière exposition « TORSO RELOADED II », un hommage à la série « Torso » de Warhol (1977), dans le populaire concept store BISOUS.

Le 2 juillet 2024, parallèlement à l’ouverture du prestigieux festival de photographie Rencontres d’Arles, la photographe berlinoise Nadine Dinter inaugurera sa dernière exposition dans le populaire concept store BISOUS, au cœur d’Arles. « TORSO RELOADED II » est la deuxième partie du groupe d’œuvres que Nadine Dinter a créé en 2012 avec l’ancien mannequin érotique Benjamin Godfre en hommage à la tristement célèbre série « Torso » d’Andy Warhol datant de 1977. Des interventions avec le lieu de l’exposition sous la forme de panneaux muraux grand format, d’un aménagement exceptionnel de la vitrine ainsi que d’une collection capsule disponible exclusivement dans le magasin BISOUS complètent à Arles les photographies en couleur et en noir et blanc encadrées de manière classique de la série « Torso ».

Les clichés présentés dans l’exposition ont été pris entre novembre 2022 et novembre 2023 à Berlin, Paris et Arles. Pour la première fois, des photos de torses féminins sont exposées à côté des nus masculins inspirés de Warhol. Pour ce faire, Nadine Dinter collabore avec Madame Sophie, mannequin de renommée internationale, et Catrine, sa collègue artiste. Le mannequin français Lucas Fortrye, le tatoueur français Ange Mathieu ainsi que l’entrepreneur berlinois Carlos complètent la ronde photographique masculine avec leurs impressionnants tatouages.



Ensemble, les deux femmes et les trois hommes forment la deuxième partie des Torso-Tales.

Dans la série d’œuvres Torso de Nadine Dinter, les ornements corporels individuels tels que les tatouages, les piercings et les cicatrices remplacent les images des visages individuels ; en même temps, ces caractéristiques représentent les histoires de vie, les expériences, les émotions et les préférences des modèles respectifs et se fondent, vues à travers la lentille de Dinter, avec les photographies des corps correspondants. À portée de main, tantôt dans une pose de tai-chi, tantôt adoptant un geste de mode ou simplement à l’état pur dans une suite d’hôtel inondée de soleil, la nudité devient une attitude, la tentation une déclaration et la connotation sexuelle un symbole de l’amour propre des protagonistes. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-07-02 18:00:00

fin : 2024-07-02 21:00:00

Bisous 33, rue de la République

Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur presse@nadine-dinter.de

L’événement Inauguration de l´exposition « TORSO RELOADED II » de Nadine Dinter Arles a été mis à jour le 2024-04-09 par Office de Tourisme d’Arles