Inauguration de l’exposition “TerraFibra Architecture” Pavillon de l’Arsenal, 24 novembre 2021, Paris.

Inauguration de l’exposition “TerraFibra Architecture”

Pavillon de l’Arsenal, le mercredi 24 novembre à 18:00

_**24 NOVEMBRE 2021**_ _**18h – Proclamation des lauréats du TERRAFIBRA Award**_ _**19h – Inauguration de l’exposition**_ **Constructions en pisé, terre coulée, bauge, adobe, torchis ou bloc de terre comprimée, murs isolés en bottes de paille ou terre-chanvre, charpente en bambou, couvertures en roseau… « TerraFibra architectures » dévoile les 40 bâtiments finalistes du premier prix mondial des architectures contemporaines en terre crue et fibres végétales. Coproduits par le Pavillon de l’Arsenal, amàco et Les Grands Ateliers, l’exposition et l’ouvrage qui l’accompagne présentent ces projets internationaux et expliquent, au travers d’un parcours thématique, les qualités et avantages de ces matériaux et les techniques, anciennes et innovantes, qui les mettent en œuvre.** Face au défi climatique et à la nécessaire adaptation des systèmes constructifs, l’utilisation de matériaux biosourcés et géosourcés offre des solutions techniques vertueuses. Certaines sont éprouvées depuis des siècles, d’autres s’inventent aujourd’hui. Allier terre et fibres végétales valorise la mixité des matériaux et réaffirme l’importance de l’intelligence constructive, qui vise à utiliser la juste quantité du bon matériau au bon endroit. Souligner cette complémentarité de matières, c’est aussi éviter l’écueil d’une filière centrée sur une unique solution technique, modèle définitivement sans avenir et particulièrement polluant. L’exposition est organisée pour les fibres selon la plante utilisée (chanvre, paille, roseau, bambou) et pour la terre crue selon les techniques (pisé, terre coulée, bauge, adobe, bloc de terre comprimée, torchis et enduit). Photographies, prototypes échelle 1, dessins techniques et échantillons permettent aux visiteurs de toucher du doigt ces matières abondantes, tout en admirant la créativité des architectures présentées. Premier prix mondial des architectures contemporaines en terre crue et en fibres végétales, le TERRAFIBRA Award 2021 associe le TERRA Award 2016, prix mondial des architectures en terre crue, initié par Dominique Gauzin-Müller et porté par amàco et CRAterre, et le FIBRA Award 2019, prix mondial des architectures en fibres végétales organisé par amàco. Plus de 300 équipes issues de 62 pays ont répondu à cet appel à candidatures qui s’inscrit dans la dynamique des précédents, créant un réseau de professionnels qui échangent et se soutiennent. Au lendemain de la COP26, la manifestation « TerraFibra architectures » confirme que des pratiques vertueuses existent à travers le monde dans des contextes très variés. Enthousiastes, passionnés et généreux, les acteurs de ces réalisations rendent crédible l’utilisation de matériaux biosourcés et géosourcés, et mettent en exergue les aspects économiques, sociaux et écologiques fondateurs de leurs projets et de leur engagement. Ils démontrent qu’il est possible de bâtir autrement, en s’appuyant sur des ressources et des savoir-faire locaux sans renoncer à l’innovation. Ancrées dans leur territoire, ces architectures frugales et créatives ouvrent de nouveaux horizons pour la construction et la rénovation. INFORMATION _Exposition co-produite par le Pavillon de l’Arsenal, amàco et Les Grands Ateliers_ _Présentée du 25 septembre au 17 novembre 2019_ _Commissaires scientifiques invitées : Dominique Gauzin-Müller, architecte-chercheuse, Anne Lambert, ingénieure, designer_ _Exposition présentée du 24 novembre 2021 au 27 février 2022_ _Entrée libre selon les règles sanitaires en vigueur_

Entrée libre selon les règles sanitaires en vigueur

Commissaires scientifiques invitées : Dominique Gauzin-Müller, architecte-chercheuse, Anne Lambert, ingénieure, designer

Pavillon de l’Arsenal 21 boulevard Morland 75004 Paris Paris Paris



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-24T18:00:00 2021-11-24T22:00:00