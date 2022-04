Inauguration de l’exposition temporaire “Sacrée science ! Croire ou savoir…” Musée des Beaux-Arts de Lons-le-Saunier, 14 mai 2022, Lons-le-Saunier.

Inauguration de l’exposition temporaire “Sacrée science ! Croire ou savoir…”

Musée des Beaux-Arts de Lons-le-Saunier, le samedi 14 mai à 18:30

Peut-on mesurer ce qui est invisible ? Et le temps, existe-t-il vraiment ? Qui croire ? Comment s’y retrouver dans l’avalanche d’informations scientifiques, parfois contradictoires, qui se déversent sur nous. Cette exposition consacrée à la science, ses méthodes et ses limites, entre savoirs et croyances, invite le visiteur à se mettre dans la peau d’un scientifique et à expérimenter par lui-même. Créée par le muséum d’histoire naturelle de Neuchâtel, adaptée et enrichie par le musée de Lons-le-Saunier, cette présentation ludique et participative invite le public, par ce biais original, à (re)découvrir la diversité des collections du musée.

Entrée libre

Musée des Beaux-Arts de Lons-le-Saunier Place Philibert-de-Chalon, 39000 Lons-le-Saunier Lons-le-Saunier Jura



