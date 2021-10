Inauguration de l’exposition “Sirius” de Christelle Esperto L’Odyssée Bibliothèque Municipale (Palais de l’Europe), 7 décembre 2021, Menton.

Inauguration de l’exposition “Sirius” de Christelle Esperto

L’Odyssée Bibliothèque Municipale (Palais de l’Europe), le mardi 7 décembre à 17:00

« L’art est ma façon de communiquer et de retranscrire le réel en utilisant différents médiums comme la peinture, l’installation, la photo et la vidéo. Ce remaniement du réel est guidé par des préoccupations liées à la tradition picturale. » Christelle Esperto aborde l’art comme une forme de langage avec lequel on joue, déforme et transforme. Exposition jusqu’au samedi 8 janvier 2022

Gratuit, masque obligatoire et pass sanitaire pour toute personne âgée de plus de 12 ans et 2 mois.

L’Odyssée Bibliothèque Municipale (Palais de l’Europe) 8 avenue Boyer 06500 Menton Menton Alpes-Maritimes



