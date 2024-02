INAUGURATION DE L’EXPOSITION PIETRO GHIZZARDI AU MANAS AVEC SETH NGABA Laval, vendredi 9 février 2024.

Retrouvez au MANAS l’exposition Un bestiaire réinventé par Pietro Ghizzardi

La ville de Laval présente l’exposition PIETRO GHIZZARDI | UN BESTIAIRE RÉINVENTÉ en partenariat avec la Casa Museo Pietro Ghizzardi, du 10 février 2024 au 19 mai 2024.

Nous vous invitons le vendredi 09 février 2024 à 18h30 pour son inauguration. Pour l’occasion, découvrez la performance du danseur Seth NGABA.

Seth Ngaba réinvente le bestiaire à travers une exploration de la résilience du corps, témoignant de sa survie dans un monde imaginaire. En revisitant les danses pygmées saccadées, le buto et les rythmes variés qui ont façonné son parcours artistique, Seth Ngaba fusionne ces énergies diverses dans le langage de son corps, créant une expérience captivante et évocatrice en collaboration avec le musicien et conteur Boubacar Kafando.

INFO PRATIQUE

Tout public

Visite libre | Sans réservation Gratuit

Visite commentée | Sans réservation 4€ (Du mardi au vendredi du 27 février au 08 mars à 17h et du 23 avril au 03 mai à 17h) .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-09 18:30:00

fin : 2024-02-09

Place de la Trémoille

Laval 53000 Mayenne Pays de la Loire

