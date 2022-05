Inauguration de l’exposition « Murmures » de Manuel Dias L’Odyssée Bibliothèque Municipale (Palais de l’Europe) Menton Catégories d’évènement: Alpes-Maritimes

Menton

Inauguration de l’exposition « Murmures » de Manuel Dias L’Odyssée Bibliothèque Municipale (Palais de l’Europe), 3 juin 2022, Menton. Inauguration de l’exposition « Murmures » de Manuel Dias

L’Odyssée Bibliothèque Municipale (Palais de l’Europe), le vendredi 3 juin à 17:00

**Inauguration de l’exposition « Murmures » de Manuel Dias** Manuel Dias est un peintre originaire de Porto. Cet artiste, qui vit à Menton, nous propose une exposition sur le thème « Murmures ». Sur la toile, la vie prend forme. Les arbres sortent de terre sans cris ni fracas et se hissent jusqu’au ciel. Un langage de couleurs murmurées métamorphose la nature en formes humaines : mystère éternel de la création. Son style est marqué par les écoles et fondations de Lisbonne par lesquelles il est passé : Fondation Calouste Gulbenkian et Fondation Ricardo Espirito Santo. **L’exposition se tiendra jusqu’au mercredi 29 juin 2022.**

gratuit, entrée libre

Inauguration de l’exposition « Murmures » de Manuel Dias L’Odyssée Bibliothèque Municipale (Palais de l’Europe) 8 avenue Boyer 06500 Menton Menton Alpes-Maritimes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-06-03T17:00:00 2022-06-03T18:00:00

Détails Catégories d’évènement: Alpes-Maritimes, Menton Autres Lieu L'Odyssée Bibliothèque Municipale (Palais de l'Europe) Adresse 8 avenue Boyer 06500 Menton Ville Menton lieuville L'Odyssée Bibliothèque Municipale (Palais de l'Europe) Menton Departement Alpes-Maritimes

L'Odyssée Bibliothèque Municipale (Palais de l'Europe) Menton Alpes-Maritimes https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/menton/

Inauguration de l’exposition « Murmures » de Manuel Dias L’Odyssée Bibliothèque Municipale (Palais de l’Europe) 2022-06-03 was last modified: by Inauguration de l’exposition « Murmures » de Manuel Dias L’Odyssée Bibliothèque Municipale (Palais de l’Europe) L'Odyssée Bibliothèque Municipale (Palais de l'Europe) 3 juin 2022 L'Odyssée Bibliothèque Municipale (Palais de l'Europe) Menton Menton

Menton Alpes-Maritimes