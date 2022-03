Inauguration de l’exposition “Michel Ragon, Un autodidacte toujours sur la brèche” Musée de l’Histoire vivante, 14 mai 2022, Montreuil.

Inauguration de l’exposition “Michel Ragon, Un autodidacte toujours sur la brèche”

Musée de l’Histoire vivante, le samedi 14 mai à 17:00

Inauguration des expositions _Visages des Mondes ouvriers_ et _Michel Ragon,Un autodidacte toujours sur la brèche_ —————————————————————————————————————— La Nuit européenne des Musées sera l’occasion d’inaugurer deux expositions. L’une réunit trois photographes contemporains (Lily Franey, Jean-François Graugnard et Ge rard Mazet) qui présenteront leur travail. Sarah Al-Matary et Françoise Ragon nous feront découvrir l’autre exposition consacrée à Michel Ragon (1924-2020). Ce dernier, saluant l’ouverture en Vendée d’un collège portant son nom en 2017, se disait fier de pénétrer symboliquement dans un établissement secondaire, « avec 80 ans de retard ». Touche-à-tout passé par maints petits boulots, romancier, critique d’art, passionné d’urbanisme et de littérature, Michel Ragon a bâti une œuvre éclectique traversée par la question sociale. ### Au programme à partir de 17h : • Rencontre avec les photographes • Visite guidée de l’exposition Michel Ragon par Sarah Al-Matary (Maitresse de conférences en littérature française) et Françoise Ragon • Apéritif • Diffusion du film documentaire de Jean-François Giré, Michel Ragon, itinéraire d’un autodidacte (La Compagnie des Indes production) • Discussion « À la rencontre de Michel Ragon » par Thierry Maricourt (écrivain) et Thierry Verdun (bibliographe). • Un espace librairie sera proposé au public

Entrée libre

Inauguration de l’expositions “Michel Ragon,Un autodidacte toujours sur la brèche”

Musée de l’Histoire vivante 31 Boulevard Théophile Sueur 93100 Montreuil Montreuil Seine-Saint-Denis



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-14T17:00:00 2022-05-14T21:00:00