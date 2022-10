Inauguration de l’exposition L’île inventée Muséum d’Histoire Naturelle, 5 novembre 2022, Nantes.

2022-11-05

Horaire : 18:30 20:30

Gratuit : oui Tous les âges

Vous êtes invité à découvrir l’exposition « L’île inventée » le samedi 5 novembre à 18h30 au Muséum de la métropole de Nantes. A la manière des voyages fantastiques de Jules Verne, l’ambition de cette nouvelle exposition est de mêler réel et imaginaire, problématique et expression artistique.C’est donc une fiction, un vaste territoire narratif, un récit immersif, uchronique et utopique, dans lequel auteurs et artistes convient les publics à vagabonder, se perdre et découvrir. L’exposition se décline en deux lieux : La Médiathèque Jacques Demy et le Muséum de la métropole de Nantes Pour en savoir plus : https://museum.nantesmetropole.fr/home/expositions/lileinventee.html

Muséum d’Histoire Naturelle Centre-ville Nantes 44000

02 40 41 55 00 https://museum.nantesmetropole.fr museum-sciences@nantesmetropole.fr