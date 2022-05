Inauguration de l’exposition « L’Esprit de la Couleur » par Beverley Hirst L’Odyssée Bibliothèque Municipale (Palais de l’Europe), 6 mai 2022, Menton.

Inauguration de l’exposition « L’Esprit de la Couleur » par Beverley Hirst

L’Odyssée Bibliothèque Municipale (Palais de l’Europe), le vendredi 6 mai à 17:00

**Inauguration de l’exposition « L’Esprit de la Couleur » par Beverley Hirst** Étudiante à l’école « Tobias School of Art and Therapy » en Angleterre, Beverley Hirst est diplômée en ‘Transformative Arts’ City and Guilds. Sa formation est basée sur les enseignements de Rudolph Steiner (Waldorf Schools) qui sont fortement liés à l’esprit de la nature, aux couleurs, et à la spiritualité. Dans son travail, comme artiste, elle utilise la pédagogie en plaçant l’enfant au centre afin qu’il puisse prendre conscience de ses facultés et de ses capacités créatrices. Elle cherche à ramener l’enfant à soi, à lui apprendre à être à l’écoute de ses dons, de ses possibilités et également à utiliser et développer son imagination. **L’exposition se tiendra jusqu’au mercredi 1er juin.**

gratuit, entrée libre

L’exposition se tiendra jusqu’au mercredi 1er juin.

L’Odyssée Bibliothèque Municipale (Palais de l’Europe) 8 avenue Boyer 06500 Menton Menton Alpes-Maritimes



