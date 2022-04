Inauguration de l’exposition Le théâtre de papier une histoire vivante réalisée par Alain Lecucq et Narguess Majd Musée de l’Ardenne Charleville-Mézières Catégories d’évènement: Ardennes

Inauguration de l'exposition Le théâtre de papier une histoire vivante réalisée par Alain Lecucq et Narguess Majd

Musée de l'Ardenne, le samedi 14 mai à 20:00

Musée de l’Ardenne, le samedi 14 mai à 20:00 Entrée libre

Cette exposition retrace l’histoire du théâtre de papier de sa naissance en Angleterre au début du 19e siècle aux nouvelles formes contemporaines à partir des années 80. Musée de l’Ardenne 31 place Ducale, 08000 Charleville-Mézières, France Charleville-Mézières Ardennes

2022-05-14T20:00:00 2022-05-14T23:00:00

