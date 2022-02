Inauguration de l’exposition Jungle design Musée des Arts décoratifs et du Design Bordeaux Catégories d’évènement: Bordeaux

Gironde

Inauguration de l’exposition Jungle design Musée des Arts décoratifs et du Design, 3 mars 2022, Bordeaux. Inauguration de l’exposition Jungle design

Musée des Arts décoratifs et du Design, le jeudi 3 mars à 18:30

**Inauguration de l’exposition : jeudi 3 mars à 19h au Musée des Arts décoratifs et du Design de Bordeaux – L’exposition sera en accès libre de 18h30 à 21h.** L’exposition présente les créations en design réalisées à l’École Nationale Supérieure d’Art et de Design de Limoges. Elle montre la zone ouverte par la céramique pour questionner le processus de création et le champ de production des objets. La céramique est exemplaire lorsqu’il s’agit d’instruire le projet en design, mais c’est aussi au travers du travail avec d’autres matériaux qu’il se façonne. Ainsi, l’exposition s’appuie sur le dialogue fertile qui s’instaure entre la céramique, le bois, le métal ou le verre démontrant la faculté des étudiants à construire leur pratique du design avec la palette des outils et des formats contemporains qu’ils font cohabiter librement. Racontée en cinq paysages, l’exposition s’esquisse à partir d’une certaine idée du temps, de la ressource, ou encore de l’action, révélant ainsi la complexité des schémas de notre société contemporaine avec laquelle le projet en design doit composer. Les pièces des étudiants, ainsi que celles de designers venus en résidence à l’École Nationale Supérieure d’Art et de Design de Limoges comme Martin Szekely, François Bauchet, Laureline Galliot, Gilles Clément, s’associent pour dessiner les paysages de cette jungle vivante et féconde.

Entrée libre

L’exposition présente les créations en design réalisées à l’École Nationale Supérieure d’Art et de Design de Limoges. Musée des Arts décoratifs et du Design 39 rue Bouffard, Bordeaux Bordeaux Gironde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-03T18:30:00 2022-03-03T21:00:00

Détails Catégories d’évènement: Bordeaux, Gironde Autres Lieu Musée des Arts décoratifs et du Design Adresse 39 rue Bouffard, Bordeaux Ville Bordeaux lieuville Musée des Arts décoratifs et du Design Bordeaux Departement Gironde

Musée des Arts décoratifs et du Design Bordeaux Gironde https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/bordeaux/

Inauguration de l’exposition Jungle design Musée des Arts décoratifs et du Design 2022-03-03 was last modified: by Inauguration de l’exposition Jungle design Musée des Arts décoratifs et du Design Musée des Arts décoratifs et du Design 3 mars 2022 bordeaux Musée des Arts Décoratifs et du Design Bordeaux

Bordeaux Gironde