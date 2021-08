Annemasse La Bulle - Annemasse Annemasse, Haute-Savoie Inauguration de l’exposition “Histoire de la Bulle” et rencontre avec les habitants du quartier La Bulle – Annemasse Annemasse Catégories d’évènement: Annemasse

Après cinq ans de réflexion et un an d’ouverture, les habitants du Perrier se sont retrouvés au cours de l’été 2021 lors d’ateliers afin de se remémorer l’histoire de La Bulle. De l’émergence du projet à l’inauguration en passant par les cafés chantiers, le choix des services et l’ouverture, l’exposition retrace la naissance et les premiers pas de ce projet participatif hors-norme (devant la Bulle).

Accès libre.

La Bulle – Annemasse 21 avenue de Verdun – 74100 Annemasse Annemasse Perrier Haute-Savoie

2021-09-18T11:00:00 2021-09-18T12:00:00

