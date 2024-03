Inauguration de l’exposition « Herbier Bleu » par Aline Héau Musée de l’outil et son jardin Wy-dit-Joli-Village, samedi 1 juin 2024.

Inauguration de l’exposition « Herbier Bleu » par Aline Héau Exposition Samedi 1 juin, 17h00 Musée de l’outil et son jardin Gratuit, sur inscription.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-06-01T17:00:00+02:00 – 2024-06-01T18:30:00+02:00

Fin : 2024-06-01T17:00:00+02:00 – 2024-06-01T18:30:00+02:00

Exposition

L’HERBIER BLEU

Poésies végétales au jardin

Du 1er juin au 3 novembre

Une exposition des cyanotypes d’Aline Héau

L’herbier est un thème classique pour le procédé cyanotype : le plus connu, qui est aussi le premier livre utilisant de la photographie, est l’Herbier des mers réalisé par Anna Atkins dans les années 1840-1850.

Avec Aline Héau, le procédé appliqué sur verre trouve une toute nouvelle dimension. La finesse des détails que permet ce support sublime la plante la plus commune ou les mauvaises herbes et graminées pourtant si précieuses. Ce type de photographie allie la précision des sciences à l’esthétique artistique. La magie d’un médium sensible ou du merveilleux scientifique.

Les herbiers bleus d’Aline Héau sont réalisés en photogramme, c’est-à-dire que le végétal – simple bourgeon, feuille, fleur ou graine – est délicatement posé sur la surface photosensibilisée. L’exposition de la plante à la lumière naturelle ou artificielle dessine en négatif la moindre cellule du vivant. La transparence du bleu profond projette une ombre à la densité de la couleur, tandis que les tirages sur fond d’argent renvoient une lumière éclatante dans l’obscur aplat de bleu.

Entre élégance et simplicité, découvrez les poésies végétales d’un jardin et d’un territoire naturel qui n’est pas moins remarquable.

Gratuit.

Sur inscription : contact.musees@valdoise.fr

Musée de l’outil et son jardin 2 rue de la Mairie 95420 Wy-dit-Joli-Village Wy-dit-Joli-Village 95420 Val-d’Oise Île-de-France [{« type »: « email », « value »: « contact.musees@valdoise.fr »}] [{« link »: « mailto:contact.musees@valdoise.fr »}] Au cœur du Vexin, le jardin du musée de l’Outil a été créé dans la tradition des jardins de curés. Ce jardin dessiné et créé ex nihilo par Claude Pigeard est aujourd’hui un passage incontournable pour les amoureux du Vexin.

©Aline Héau