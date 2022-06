Inauguration de l’exposition « Georgy » – Rencontre avec Serge et Beate Klarsfeld

Inauguration de l’exposition « Georgy » – Rencontre avec Serge et Beate Klarsfeld, 9 juillet 2022, . Inauguration de l’exposition « Georgy » – Rencontre avec Serge et Beate Klarsfeld

2022-07-09 14:00:00 14:00:00 – 2022-07-09 15:45:00 15:45:00 La Maison d’Izieu organise un rencontre avec Serge et Beate Klarsfled qui sera suivie de l’inauguration de la nouvelle exposition temporaire autour de Georgy Halpern et des archives des époux Klarsfled. info@memorializieu.eu +33 4 79 87 21 05 https://www.memorializieu.eu/event/inauguration-exposition-georgy/ dernière mise à jour : 2022-05-31 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville