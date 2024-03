Inauguration de l’exposition « Fabularbre » Mosaïc, le jardin des cultures Houplin-Ancoisne, dimanche 12 mai 2024.

Inauguration de l’exposition « Fabularbre » Découvrez l’œuvre de la saison : Fabularbre.

Au programme : Arbre à berceuses, médiations et atelier origami. Dimanche 12 mai, 11h00 Mosaïc, le jardin des cultures Entrée au jardin payante : 6 € / 4 € / 17 € tribu / 0 € < 4 ans Exposition, spectacle, médiations et atelier compris dans le tarif d'entrée. Dates et horaires de début et de fin (année - mois - jour - heure) : Début : 2024-05-12T11:00:00+02:00 – 2024-05-12T19:00:00+02:00 Fin : 2024-05-12T11:00:00+02:00 - 2024-05-12T19:00:00+02:00

À travers l’histoire de Baba Thula, passeuse de rêve, et de l’oiseau Piaf, Elodie Milo propose une tendre traversée musicale, riche des berceuses qu’elle a glanées aux quatre coins du monde et chante depuis plusieurs années à l’oreille d’enfants de tous âges. Elle les tisse à son récit au son de ses curieux instruments : Tambour-océan, ukulélé, magikebo, looper, ocarina, cachichi… Et les cueille aux branches multicolores de son arbre à berceuses.

Dodo Ti Baba vise à montrer aux enfants que le moment du « dodo », malgré la coupure qu’il implique avec les parents et le quotidien, est une fête, un monde plein de couleurs et de découvertes merveilleuses.

Fermez les yeux et laissez-vous bercer en Français, en Tahitien, en Japonais, en Yoruba, en Créole…Bon voyage !

11 h

30 min

Dodo Ti Baba

Traffix Music

Musique

3 mois – 4 ans

60 places

Inscription sur la billetterie en ligne ou sur place

Fabularbre est une création numérique et interactive qui permet de prendre conscience de l’existence et des enjeux de la communication floristique ! Vous êtes invités à manipuler les écosystèmes reconstitués des arbres : faites défiler les heures, les saisons, des animaux, des catastrophes et observez comment ces organismes réagissent à tous ces changements.

Les différents arbres sont représentés sous forme de découpes d’essences de bois, parfois très fines, rappelant l’univers des livres pop-up et de l’origami.

14 h – 18 h

en continu

Fabularbre

Les Yeux d’Argos

Médiation

Tout public

Les plantes ne sont pas des êtres vivants mobiles. Elles ont développé des stratégies et des adaptations pour permettre leur reproduction.

Les graines sont, par leur diversité, adaptées à différents mode de dissémination, ce qui fait leur force.

Venez découvrir les modes de disséminations des graines et fabriquer de belles pochettes en origami pour conserver vos précieuses récoltes et découvertes.

15 h – 18 h

en continu

Pochettes origami

Dessine-moi un museau

Atelier

Ouverture de Mosaïc : 10 h – 19 h. Dernier accès à 18 h

Mosaïc, le jardin des cultures 103 rue Guy Môquet Houplin-Ancoisne. Stationnement Parking du parc de la Deûle, rue du Bon Blé Houplin-Ancoisne 59263 Nord Hauts-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 03 20 63 11 24 »}, {« type »: « email », « value »: « mosaic@lillemetropole.fr »}]

Les Yeux d’Argos