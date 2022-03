Inauguration de l’exposition Dis-moi dix mots qui (d)étonnent ! Annecy Annecy Catégories d’évènement: Annecy

Haute-Savoie

Inauguration de l’exposition Dis-moi dix mots qui (d)étonnent ! Annecy, 17 mars 2022, Annecy. Inauguration de l’exposition Dis-moi dix mots qui (d)étonnent ! Médiathèque Louise Michel 5 rue François Vernex Annecy

2022-03-17 17:30:00 17:30:00 – 2022-03-17 Médiathèque Louise Michel 5 rue François Vernex

Annecy Haute-Savoie Découvrez les créations des participants sur la thématique de la surprise ! Crèches, Ehpad, centres de loisirs, écoles, collèges et associations inspirés par les dix mots vous attendent au vernissage pour partager cette initiative multigénérationnelle. mediathequelouisemichel@annecy.fr +33 4 50 22 50 74 https://bibliotheques.annecy.fr/ Médiathèque Louise Michel 5 rue François Vernex Annecy

dernière mise à jour : 2022-02-11 par

Détails Catégories d’évènement: Annecy, Haute-Savoie Autres Lieu Annecy Adresse Médiathèque Louise Michel 5 rue François Vernex Ville Annecy lieuville Médiathèque Louise Michel 5 rue François Vernex Annecy Departement Haute-Savoie

Annecy Annecy Haute-Savoie https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/annecy/

Inauguration de l’exposition Dis-moi dix mots qui (d)étonnent ! Annecy 2022-03-17 was last modified: by Inauguration de l’exposition Dis-moi dix mots qui (d)étonnent ! Annecy Annecy 17 mars 2022 annecy Haute-Savoie

Annecy Haute-Savoie