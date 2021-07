Strasbourg Centre Culturel Alsacien Bas-Rhin, Strasbourg Inauguration de l’exposition « Camille Claus : Dessine-moi un poème » Centre Culturel Alsacien Strasbourg Catégories d’évènement: Bas-Rhin

Centre Culturel Alsacien, le samedi 18 septembre à 14:30

### Armand Peter vous présentera l’exposition et l’artiste. Vous pourrez également assister à des lectures publiques. **Camille Claus** était peintre, poète, illustrateur de la poésie et portraitiste de nombreux poètes alsaciens. Il est l’auteur de plusieurs recueils de prose poétique, de récits et d’articles de revues. L’exposition retrace le paysage poétique du peintre et sera visible jusqu’à fin novembre.

Gratuit.

Centre Culturel Alsacien 5 boulevard de la Victoire, 67000 Strasbourg Strasbourg Krutenau Bas-Rhin

2021-09-18T14:30:00 2021-09-18T17:30:00

