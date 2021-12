Lyon Bibliothèque du 3ème Lacassagne Métropole de Lyon Inauguration de l’événement de la bibliothèque NatureTaVille Bibliothèque du 3ème Lacassagne Lyon Catégorie d’évènement: Métropole de Lyon

Inauguration de l’événement de la bibliothèque NatureTaVille Bibliothèque du 3ème Lacassagne, 22 janvier 2022, Lyon. Inauguration de l’événement de la bibliothèque NatureTaVille

Bibliothèque du 3ème Lacassagne, le samedi 22 janvier 2022 à 18:00

Troc de graines et, si les conditions le permettent, un verre de l’amitié avec l’association “Apéro-Graines”. Ce sera, par la même occasion, le moment dédié à l’inauguration de l’événement de la bibliothèque NatureTaVille. Pour la Nuit de la Lecture, la Bibliothèque Lacassagne vous propose plusieurs animations accessibles aux grands comme aux tout petits … Bibliothèque du 3ème Lacassagne 86 avenue Lacassagne 69003 Lyon Lyon La Villette Métropole de Lyon

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-01-22T18:00:00 2022-01-22T22:00:00

Détails Catégorie d’évènement: Métropole de Lyon Autres Lieu Bibliothèque du 3ème Lacassagne Adresse 86 avenue Lacassagne 69003 Lyon Ville Lyon lieuville Bibliothèque du 3ème Lacassagne Lyon