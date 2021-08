Bassens Espace Michel Serres Bassens, Gironde Inauguration de l’Espace Michel Serres Espace Michel Serres Bassens Catégories d’évènement: Bassens

Gironde

Inauguration de l’Espace Michel Serres Espace Michel Serres, 10 septembre 2021, Bassens. Inauguration de l’Espace Michel Serres

Espace Michel Serres, le vendredi 10 septembre à 16:00

16h : inauguration officielle 17h à 18h30 : initiation au skateboard 18h30 : visite du bâtiment 19h à 20h : démonstrations de skaters pro, Dj Set hip hop avec Foksabouge 19h à 21h : graff, réalisation d’une fresque 20h à 21h : démonstration de danse hip hop Auberge espagnole, restauration sur place. Parking : parkings des écoles, avenue avenue de la Somme

Entrée libre – pass sanitaire obligatoire

Ses espaces extérieurs déjà bien connus des petits et des grands, nous vous invitons à découvrir le bâtiment dédiés à la participation des habitants qui abritera également, ludothèque salles associ. . Espace Michel Serres rue Lafayette 33530 Bassens Bassens Gironde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-10T16:00:00 2021-09-10T21:30:00

Détails Catégories d’évènement: Bassens, Gironde Autres Lieu Espace Michel Serres Adresse rue Lafayette 33530 Bassens Ville Bassens lieuville Espace Michel Serres Bassens