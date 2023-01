Inauguration de l’espace « Le Comptoir » Le Comptoir, 2 février 2023, Paris.

Le jeudi 02 février 2023

de 15h00 à 20h00

. gratuit

Ouvrages, revues et rencontres scientifique : un nouveau lieu de rendez-vous avec les sciences humaines et sociales au cœur de Paris

À l’occasion de ses 60 ans, la Fondation Maison des sciences de l’homme (FMSH) est heureuse d’inaugurer son nouvel espace « Le Comptoir », un lieu unique qui associe la vente d’ouvrages et de revues à une programmation scientifique et culturelle originale.

En présence d’éditeurs, d’auteurs, de journalistes et de partenaires de la Fondation, cet événement sera l’occasion de découvrir un espace inédit, niché au cœur de Paris.

Situé au 1er étage du 54 boulevard Raspail, le Comptoir est un lieu de promotion et de découverte des sciences humaines et sociales ouvert et accessible à tous du lundi au jeudi.

Une référence pour les sciences humaines et sociales

Relais physique du site marchand le Comptoir des presses d’université (lcdpu.fr), Le Comptoir propose à la découverte et à l’achat près de 30 000 références d’ouvrages et de revues proposées par plus de 60 presses universitaires et éditeurs institutionnels en sciences humaines et sociales. L’occasion pour tous de découvrir la richesse et la diversité des connaissances produites par les universités et organismes de recherche.

Un espace de rencontres et de discussions scientifiques

À côté de l’espace de vente, le forum du Comptoir accueille de nombreuses rencontres scientifiques et culturelles adressées à un large public. Présentation d’ouvrages, rencontres thématiques, conférences, expositions, le forum offrira aux visiteurs des rendez-vous privilégiés avec le monde des sciences humaines et sociales.

Un peu d’histoire

Pensé dès la création de la FMSH comme un espace d’accès aux savoirs, le 1er étage du 54 boulevard Raspail a accueilli pendant plus de 50 ans une des plus grandes bibliothèques en sciences humaines et sociales. À la suite de son transfert en 2020/2021 au sein de l’Humathèque Condorcet, la FMSH a souhaité conserver l’esprit original de ce lieu en y développant un ensemble de services, ouverts à tous, dédiés à la valorisation et au partage de la connaissance en sciences humaines et sociales

Le Comptoir en chiffres-clés

60 presses universitaires et éditeurs institutionnels en sciences humaines et sociales

30 000 références disponibles

disponibles 200 revues en sciences humaines et sociales

en sciences humaines et sociales Plus de 600 nouveautés par an

Le Comptoir 54 boulevard Raspail (1er étage) 75006 Paris

Contact : https://www.fmsh.fr/fr/ressources/le-comptoir-un-nouveau-lieu-de-rendez-vous-avec-les-sciences-humaines-et-sociales

