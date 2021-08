Castanet-Tolosan Espace Jacques Brel Castanet-Tolosan, Haute-Garonne Inauguration de l’Espace Jacques Brel Espace Jacques Brel Castanet-Tolosan Catégories d’évènement: Castanet-Tolosan

Inauguration de l'Espace Jacques Brel

Espace Jacques Brel, 11 septembre 2021, Castanet-Tolosan.

Espace Jacques Brel, le samedi 11 septembre à 18:00

### **Portes ouvertes de 10h à 12h** Accueil autour d’un café et visites guidées ### **Inauguration** **A 18h** Discours suivi d’un cocktail de bienvenue Intermède musical par l’EVCT-Ensemble Vocal de Castanet-Tolosan Démonstrations de danse classique et jazz par la MJC **19h30 – Concert Jazz Elastic Band** ### **21h – Beethoven ce Manouche par la Cie Swing’hommes** Au paradis, Oliver, l’ange contrebassiste est chargé par Dieu de réconcilier les hommes par la musique. Il est “aidé” dans sa mission par deux génies des notes et de la mélodie, Ludwig Van Beethoven, le génie du piano et Django Reinhardt, le manouche virtuose. Cie Swing’hommes Piano : Jérémy Bourges – Guitare : Pierre Bernon – Contrebasse : Benoît Marot – Mise en scène : Hugues Voreux Durée 1h15 **Gratuit sur réservation : [https://castanet.festik.net](https://castanet.festik.net)** Concerts, spectacles, portes ouvertes Espace Jacques Brel Avenue PIerre Mendès France 31320 CASTANET-TOLOSAN Castanet-Tolosan Haute-Garonne

2021-09-11T18:00:00 2021-09-11T22:15:00

