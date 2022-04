INAUGURATION DE L’ESPACE “FACILE À LIRE” DE LA MÉDIATHÈQUE LES MOTORDUS Blainville-sur-Orne, 30 avril 2022, Blainville-sur-Orne.

INAUGURATION DE L’ESPACE “FACILE À LIRE” DE LA MÉDIATHÈQUE LES MOTORDUS Médiathèque Les Motordus 5 bis, rue du Général Leclerc Blainville-sur-Orne

2022-04-30 17:00:00 17:00:00 – 2022-04-30 Médiathèque Les Motordus 5 bis, rue du Général Leclerc

Blainville-sur-Orne Calvados Blainville-sur-Orne

Samedi 30 avril à 17h, la médiathèque de Blainville-sur-Orne inaugurera son espace « Facile à Lire ». Déjà présents dans les bibliothèques de Caen, Hérouville-Saint-Clair, Colombelles et Cormelles-le-Royal, les espaces Faciles à Lire présentent des collections qui donnent ou redonnent envie de lire aux ados et aux adultes. Vous êtes pressé.e, fatigué.e, ou vous rencontrez des difficultés pour lire, il y a forcément un livre « facile à lire » fait pour vous. A l’occasion de cette inauguration, la chanteuse Elodie Huet et son guitariste Laurent Beaujour proposeront une lecture musicale d’extraits des 6 livres en lice pour le Prix Facile à Lire 2022. Ces livres sont disponibles à la médiathèque et les votes sont ouverts jusqu’au 30 juin 2022. Source : Médiathèque Les Motordus

Samedi 30 avril à 17h, la médiathèque de Blainville-sur-Orne inaugurera son espace « Facile à Lire ».

Déjà présents dans les bibliothèques de Caen,… mediatheque@blainville-sur-orne.fr +33 2 31 06 02 06 Samedi 30 avril à 17h, la médiathèque de Blainville-sur-Orne inaugurera son espace « Facile à Lire ». Déjà présents dans les bibliothèques de Caen, Hérouville-Saint-Clair, Colombelles et Cormelles-le-Royal, les espaces Faciles à Lire présentent des collections qui donnent ou redonnent envie de lire aux ados et aux adultes. Vous êtes pressé.e, fatigué.e, ou vous rencontrez des difficultés pour lire, il y a forcément un livre « facile à lire » fait pour vous. A l’occasion de cette inauguration, la chanteuse Elodie Huet et son guitariste Laurent Beaujour proposeront une lecture musicale d’extraits des 6 livres en lice pour le Prix Facile à Lire 2022. Ces livres sont disponibles à la médiathèque et les votes sont ouverts jusqu’au 30 juin 2022. Source : Médiathèque Les Motordus Médiathèque Les Motordus 5 bis, rue du Général Leclerc Blainville-sur-Orne

dernière mise à jour : 2022-04-13 par

Détails Catégories d’évènement: Blainville-sur-Orne, Calvados Autres Lieu Blainville-sur-Orne Adresse Médiathèque Les Motordus 5 bis, rue du Général Leclerc Ville Blainville-sur-Orne lieuville Médiathèque Les Motordus 5 bis, rue du Général Leclerc Blainville-sur-Orne Departement Calvados

Blainville-sur-Orne Blainville-sur-Orne Calvados https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/blainville-sur-orne/

INAUGURATION DE L’ESPACE “FACILE À LIRE” DE LA MÉDIATHÈQUE LES MOTORDUS Blainville-sur-Orne 2022-04-30 was last modified: by INAUGURATION DE L’ESPACE “FACILE À LIRE” DE LA MÉDIATHÈQUE LES MOTORDUS Blainville-sur-Orne Blainville-sur-Orne 30 avril 2022 Blainville-sur-Orne Calvados

Blainville-sur-Orne Calvados