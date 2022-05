INAUGURATION DE L’ESPACE ACCUEIL & BOUTIQUE DE L’OFFICE DE TOURISME D’EPINAL Épinal, 11 juin 2022, Épinal.

INAUGURATION DE L’ESPACE ACCUEIL & BOUTIQUE DE L’OFFICE DE TOURISME D’EPINAL Épinal

2022-06-11 10:00:00 10:00:00 – 2022-06-11 17:00:00 17:00:00

Épinal 88000

L’Office de tourisme du centre-ville d’Epinal inaugure ses locaux fraichement rénovés à l’occasion d’une journée festive et conviviale.

Afin de faire découvrir ses nouveaux atouts et de valoriser ses services auprès du public local, l’Office de tourisme proposera des animations à l’intérieur et à l’extérieur, sur la place Saint Goëry et rue de la Comédie.

Les quatre offices de tourisme du territoire seront représentés (Epinal, Xertigny, La-Vôge-les-Bains et Charmes). La cérémonie du traditionnel coupé de ruban inaugural se tiendra à 11h en présence des élus locaux tandis que le groupe de musique « La Ronde Vosgienne » de Socourt assurera l’ambiance musicale sur le parvis du bâtiment de 10h à 12h.

Tout au long de la journée, des producteurs et artisans locaux proposeront des dégustations et des démonstrations. Un jeu concours permettra de remporter de nombreux cadeaux et Jérôme Prod’homme, animateur à France Bleu Sud Lorraine, sera présent pour animer cette journée placée sous le signe de la nouveauté.

+33 3 29 82 53 32 https://www.tourisme-epinal.com/

Office de tourisme Epinal

Épinal

dernière mise à jour : 2022-05-22 par