Samedi 11 septembre : ERVY LE CHATEL – Inauguration de l'église Saint-Pierre-ès-Liens à 15h. Au programme : conférence, concert et feu d'artifice. Merci de confirmer votre présence avant le 4 septembre au : +33 (0)3 25 70 50 36 – mairie-ervy-le-chatel@wanadoo.fr

