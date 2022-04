Inauguration de l’école de cirque Moux-en-Morvan Moux-en-Morvan Catégories d’évènement: MOUX EN MORVAN

Nièvre

Inauguration de l’école de cirque Moux-en-Morvan, 7 mai 2022, Moux-en-Morvan. Inauguration de l’école de cirque Moux-en-Morvan

2022-05-07 – 2022-05-07

Moux-en-Morvan Nièvre Moux-en-Morvan Spectacles, ateliers, restauration, buvette, musique, cirque, théâtre, danse. Entrée libre mvcirq@hotmail.fr https://cie-mvcirq.fr/inauguration-lac-des-settons/ Spectacles, ateliers, restauration, buvette, musique, cirque, théâtre, danse. Entrée libre Moux-en-Morvan

Moux-en-Morvan Nièvre