Inauguration de l’atelier Rogers’s Lutherie Finistère à Huelgoat. Huelgoat, samedi 23 mars 2024.

Inauguration de l’atelier Rogers’s Lutherie Finistère à Huelgoat. Huelgoat Finistère

Inauguration de l’atelier !

Pour fêter ça en beauté, le multi-instrumentiste et chanteur Gauthier Istin nous fait l’honneur de venir jouer et nous partager son univers teinté de musique folk et bluegrass !

Il ouvre le bal des concerts à l’atelier, ils auront lieu tous les derniers samedi de chaque mois.

Prix libre.

Je vous dis à très vite, bonne musique à tous ! .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-23 16:00:00

fin : 2024-03-23

Huelgoat 29690 Finistère Bretagne rogerslutheriefinistere@gmail.com

L’événement Inauguration de l’atelier Rogers’s Lutherie Finistère à Huelgoat. Huelgoat a été mis à jour le 2024-03-13 par OT MONTS D’ARREE YEUN ELEZ